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Купить отель с бассейном в Неос-Мармарас, Греция

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2 объекта найдено
Отельв Неос-Мармарас, Греция
Отель
Неос-Мармарас, Греция
800 м² -1 Этаж
€ 3,500,000
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Гостиница 40 WC Площадь: 800 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка…
Отель 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продаётся гостиница площадью 325 кв.м. на полуострове Ситония. Гостиница находится в одном и…
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