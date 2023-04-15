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Купить отель с видом на горы в Неос-Мармарас, Греция

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4 объекта найдено
Отель 15 комнатв Неос-Мармарас, Греция
Отель 15 комнат
Неос-Мармарас, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
Отель 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. Ко…
Отель 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продаётся гостиница площадью 450 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
Отель 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Предлагается отель который состоит из 27 квартир. Общая площадь здания - 1100 кв.м.Площадь з…
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