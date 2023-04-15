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Купить отель в Неос-Мармарас, Греция

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11 объектов найдено
Отельв Неос-Мармарас, Греция
Отель
Неос-Мармарас, Греция
800 м² -1 Этаж
€ 3,500,000
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Гостиница 40 WC Площадь: 800 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка…
Отельв Неос-Мармарас, Греция
Отель
Неос-Мармарас, Греция
800 м²
€ 3,500,000
Property Code: HPS496 - Hotel FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for €3.500.000. This 800 sq…
Отель 15 комнатв Неос-Мармарас, Греция
Отель 15 комнат
Неос-Мармарас, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
Отель 13 комнатв Неос-Мармарас, Греция
Отель 13 комнат
Неос-Мармарас, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается мини-гостиница на втором "пальце" п-ова Халкидики, Ситонии. Площадь гостиницы сост…
Отель 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
В горном поселке полуострова Ситония продается гостиница с великолепным видом на море. Гости…
Отель 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. Ко…
Отель 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продаётся гостиница площадью 330 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
Отель 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продаётся гостиница площадью 325 кв.м. на полуострове Ситония. Гостиница находится в одном и…
Отель 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продаётся гостиница площадью 450 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
Отель 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Предлагается отель который состоит из 27 квартир. Общая площадь здания - 1100 кв.м.Площадь з…
Отель 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
На продажу выставлен отельный комплекс, расположенный на первой береговой линии от моря. Оте…
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