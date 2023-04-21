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Коммерческая недвижимость с видом на море в Neoi Epivates, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 138,000
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес состоит из 7 квартир …
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продаётся гостиница площадью 1300 кв.м. в пригороде Салоник. На первом этаже здания находитс…
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продажа многоквартирного дома, состоящий из 665 кв.м. на участке площадью 428 кв.м. Жилой ко…
Коммерческая 25 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 25 комнат
Neoi Epivates, Греция
25 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс, состоящий из пяти таунхаусов, расположенный недал…
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