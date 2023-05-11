Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Neo Rysio

Коммерческая недвижимость в Neo Rysio, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 76,000
Отель 1 комната в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Коммерческая 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Коммерческая 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,600,000
Коммерческая 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Tagarades, Греция
Коммерческая 1 комната
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Коммерческая 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Realting.com
Перейти