ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Filothei - Psychiko
Офисы
Продажа офисных помещений в Neo Psychiko, Греция
Офис
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
592 м²
€ 3,000,270
Предлагается на продажу комплекс из 4 таунхаусов и одной кватриры общей площадью в 592 кв.м.…
Коммерческая 1 комната
Dionysiou, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 489,518
Продается бизнес площадью 820 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью. Предлалга…
Коммерческая 1 комната
Кутсунари, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 391,615
Предлагается на продажу коммерческая недвижимость 400 м² на Крите. Здание состоит из 10…
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 245,808
На продажу выставлен объект в поселке Кавос, который расположен в 47 км к югу от столицы ост…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 7,342,774
Продается коммерческое помещение 419 кв.м. в лучшей части Салоники. Первый этаж 284 кв.м. и …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
600 м²
€ 1,100,099
Предлагается на продажу комплекс из 10 квартир с общим бассейном в Коккини Хани, Херсониссос…
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 17,622,659
Предлагается на продажу современный жилой комплекс в районе Пирей, недалеко от моря. Комплек…
Коммерческая 1 комната
Theologos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 293,711
Продается бизнес площадью 207 кв.м в центральной Греции. У объекта есть кондиционер, зона ба…
Коммерческая 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 83,218
Продается бизнес площадью 80 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. У объекта есть…
Отель 1 комната
Astrakeri, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 983,234
Продается отель площадью 175 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 1 комната
District of Heraklion, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,895,183
Два коммерческих здания для продажи в центре Ираклиона общей площадью 480 кв.м. Одно из здан…
Коммерческая 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 117,484
Продаются помещения под офисы и магазины в пригороде Салоник. Помещения расположены на перво…
Параметры недвижимости в Neo Psychiko, Греция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты