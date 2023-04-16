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Продажа офисных помещений в Neo Psychiko, Греция

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2 объекта найдено
Офис 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
155 м²
€ 450,000
Код недвижимости: 24422 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 155…
Офис 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
264 м²
€ 650,000
Код недвижимости: 14423 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 264…

Параметры недвижимости в Neo Psychiko, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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