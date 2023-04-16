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  5. Municipality of Filothei - Psychiko

Купить коммерческую недвижимость в Neo Psychiko, Греция

14 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается бизнес площадью 95 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
Магазин 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
272 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: 14420 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 272 кв.…
Офис 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
155 м²
€ 450,000
Код недвижимости: 24422 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 155…
Офис 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
264 м²
€ 650,000
Код недвижимости: 14423 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 264…
Коммерческая 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 80,000
Предлагается на продажу помещение площадью 108 кв.м., расположенное на первом этаже.Состоит …
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Помещение находится в районе Амбелокипи в Афинах. Состоит из трех этажей и имеет два санузла…
Коммерческая 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 610,000
Помещение находится в одном из центральных районов Афин -в Колонаки, расположенном на юго-за…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Помещение находится в районе Амбелокипи. Район обслуживает станция метро, также есть вся нео…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Коммерческое полуподвальное помещение находится в районе Паграти. Разделено гипсокартоном на…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Предлагается на продажу гараж площадью 180 кв.м. в районе центра Афин - Амбелокипи
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Предлагается на продажу жилое здание в престижном районе центра Афин, в Колонаки. Рядом со в…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается в комерческих целях помещение 450кв.м на цокальном этаже,находящегося в центрально…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Предлагается на продажу 7-этажное офисное здание в районе Холаргос, которое состоит из : Цок…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу здание общей площадью 525 кв.м. с прилегающим участком 600 кв.м. Инф…

Параметры недвижимости в Neo Psychiko, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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