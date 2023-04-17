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Купить коммерческую недвижимость в Neapoli Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 32,000
Продается бизнес площадью 95 кв.м в Салониках
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается бизнес площадью 28 кв.м в Салониках. Недвижимость находится в районе Неаполис

Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

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с бассейном
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