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Коммерческая недвижимость с видом на море в Неа-Триглия, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 2 комнаты в Flogita, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Flogita, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
Коммерческая 1 комната в Nea Plagia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается бизнес площадью 145 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон …
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