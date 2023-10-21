ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Неа-Триглия
Офисы
Продажа офисных помещений в Неа-Триглия, Греция
коммерческая недвижимость
4
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Греция
3 200 м²
Продается коммерческое здание на стадии строительства в городе Салоники. Здание, площадью 32…
€2,78 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с бассейном
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
512 м²
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
€691,439
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Номия, Греция
1
728 м²
1
Предлагаеися на продажу гостиница площадью в 728 кв.м, в районе Ксифиас, всего в 7 км от зам…
€939,394
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
2 115 м²
Продается коммерческое помещение площадью 2115 кв.м на полуострове Халкидики. Здание вмещает…
€486,034
Рекомендовать
Отель с парковкой
Греция
400 м²
На продажу выставлен объект в поселке Кавос, который расположен в 47 км к югу от столицы ост…
€316,086
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален с балконом, с мебелью, в центре города
Polychrono, Греция
5
4
Инвестиционная возможность с площадью 111,60 кв. М в непосредственной близости от моря и 30-…
€361,650
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
400 м²
Предлагается на продажу винодельня, расположенная недалеко от города Козани. Площадь участка…
€1,04 млн
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пиргадикия, Греция
23
600 м²
3
Продается гостиница площадью 600 кв.м на полуострове Ситония, Халкидики. Гостиница состоит и…
€1,93 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Амфиклея - Элатия, Греция
1
570 м²
1
Предлагается на продажу коттеджный комплекс, состоящий из пяти недостроенных коттеджей. Четы…
€249,200
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
635 м²
1
Продается коммерческое помещение 635 кв.м., которое расположено в оживленном районе на восто…
€1,59 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на город
Municipality of Athens, Греция
622 м²
Предлагается на продажу инвестиционный объект в самом центре исторического города Афин Здани…
€1,19 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Koskinou, Греция
1
4 800 м²
1
На продажу здание 4800 кв.м которое находится на стадии строительств. Объект располагается н…
€2,49 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL