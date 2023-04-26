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Отели в Неа-Триглия, Греция

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2 объекта найдено
Отель 8 спален в Flogita, Греция
Отель 8 спален
Flogita, Греция
8 Количество комнат 350 м² -1 Этаж
€ 650,000
Flogita ПРОДАЁТСЯ Гостиница 8 Помещения, 8 Гостиная 8 Кухня 8 Ванная Площадь: 350 m2, 3 Уро…
Отель 8 спален в Flogita, Греция
Отель 8 спален
Flogita, Греция
8 ванных комнат 350 м²
€ 650,000
Код недвижимости: HPS3268 - Отель, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Мудании Флогита за € 650 000. Это 350…
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