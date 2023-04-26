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Коммерческая недвижимость в Неа-Триглия, Греция

7 объектов найдено
Отель 8 спален в Flogita, Греция
Отель 8 спален
Flogita, Греция
8 Количество комнат 350 м² -1 Этаж
€ 650,000
Flogita ПРОДАЁТСЯ Гостиница 8 Помещения, 8 Гостиная 8 Кухня 8 Ванная Площадь: 350 m2, 3 Уро…
Отель 8 спален в Flogita, Греция
Отель 8 спален
Flogita, Греция
8 ванных комнат 350 м²
€ 650,000
Код недвижимости: HPS3268 - Отель, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Мудании Флогита за € 650 000. Это 350…
Коммерческая 1 комната в Nea Tenedos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Tenedos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается помещение под бизнес. Общая площадь магазина составляет 1800 кв. м, площадь прилег…
Коммерческая 2 комнаты в Flogita, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Flogita, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
Коммерческая 1 комната в Nea Plagia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается бизнес площадью 145 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон …
Коммерческая 1 комната в Nea Plagia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
На продажу выставлен мини-маркет 135 кв.м., расположенный на пляже Неа Плагия на п-ове Халки…
Коммерческая 1 комната в Nea Plagia, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Халкидиках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость про…
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