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Купить коммерческую недвижимость в Nea Peramos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 6 спаленв Nea Peramos, Греция
Коммерческая 6 спален
Nea Peramos, Греция
2 ванных комнат 310 м²
€ 130,000
Код недвижимости: 1272 - ПРОДАЕТСЯ 6 спален, Бок в сторону Здание общей площадью 310 м2, 2 у…
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