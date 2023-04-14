Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. The municipality Nea Propontida
  6. Неа-Муданья

Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Неа-Муданья, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Portaria, Греция
Коммерческая 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продаются коммерческие помешениа 75 и 90 кв м . В данный момент второе сдается в аренду, аре…
Коммерческая 1 комнатав Dionisiou Beach, Греция
Коммерческая 1 комната
Dionisiou Beach, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Комплекс состоится из: 2 Квартиры на первом этаже, 1 спальная комната, гостиная, кухня 53 кв…
Коммерческая 3 комнатыв elaiones moudania, Греция
Коммерческая 3 комнаты
elaiones moudania, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на горы. Н…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 240,000
Продается здание 270 кв.м. в центральном месте в Халкидики, разделенном на 3 уровня. Несколь…
Realting.com
Перейти