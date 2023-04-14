Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Неа-Муданья, Греция

Коммерческая 3 комнаты elaiones moudania, Греция 3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1

€ 450,000

Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на горы. Н…