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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Неа-Муданья, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 3 комнатыв elaiones moudania, Греция
Коммерческая 3 комнаты
elaiones moudania, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на горы. Н…
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