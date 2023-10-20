Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Неа-Миханьона
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Неа-Миханьона, Греция

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната с furnishings в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу 25 офисных помещений на четвертом этаже в многоэтажном здание в цент…
€997,925
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 3000 м², в районе промышленной зоны Калохори, в пр…
€2,69 млн
Инвестиционная 8 спален с Spalni в Рахони, Греция
Инвестиционная 8 спален с Spalni
Рахони, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Property Code: 1380 - Building FOR SALE in Thasos Rachoni for €130.000 . This 450 sq. m. Bu…
€129,609
Отель с видом на город в Греция
Отель с видом на город
Греция
Площадь 400 м²
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. Недвиж…
€844,073
Коммерческая с парковкой в Греция
Коммерческая с парковкой
Греция
Площадь 580 м²
Продаётся комплекс площадью 580 кв.м в Халкидиках. Комплекс расположен на территории площадь…
€1,49 млн
Коммерческая 12 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Chaniotis, Греция
Коммерческая 12 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Chaniotis, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 10
Код недвижимости: 4 -672 - Здание на продажу в Паллини Чаниотис за € 1.350.000. Это 390 кв. …
€1,40 млн
Коммерческая 3 комнаты с охраной, с камином, с Painted в Aridea, Греция
Коммерческая 3 комнаты с охраной, с камином, с Painted
Aridea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Property Code: 1722 - House FOR SALE in Midea Panaritis for €145.000 . This 142 sq. m. Hous…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается магазин на первом этаже, расположенный в историческом центре Салоников. Он состоит…
€1,55 млн
Коммерческая в Греция
Коммерческая
Греция
Площадь 3 240 м²
На продажу выставленокоммерческое помещение3240 кв.м. в 15000 кв.м. участкеврегионеАридея. 3…
€2,23 млн
Отель 3 спальни с Spalni в Plaka, Греция
Отель 3 спальни с Spalni
Plaka, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This villa complex for sale in Apokoronas, Chania is located in the village of Plaka on a pr…
€2,49 млн
Отель с видом на море в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
€1,19 млн
Отель 60 комнат с видом на город, с furnishings в District of Heraklion, Греция
Отель 60 комнат с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
Комнаты 60
Площадь 2 060 м²
Количество этажей 4
Предлагаем на продажу отель в городе Ираклион, на Крите. На первом уровне располагаются ресе…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти