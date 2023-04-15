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Купить коммерческую недвижимость в Неа-Миханьона, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комнатав Nea Kerasia, Греция
Отель 1 комната
Nea Kerasia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продаётсягостиница площадью 700 кв.м. в пригороде Салоник. Гостиница состоит из 15 номеров п…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Миханьона, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
На продажу выставлена заправочная станции общей площадью в 2000 кв.м. Она расположена на окр…
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