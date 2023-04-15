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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Неа-Макри, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на город. У об…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 460 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на горы. К нед…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Предлагается на продажу жилое здание площадью 340 кв.м в центре района Неа Макри. Объект сос…
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