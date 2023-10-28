Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Неа-Макри
  5. Гостиницы, отели

Отели в Неа-Макри, Греция

коммерческая недвижимость
7
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 072 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1072 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на город. У объект…
€1,50 млн
Коммерческая с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 550 м²
Продаётся четырёхэтажный бизнес площадью 550 кв.м в центре города Кавала. На первом этаже на…
€1,19 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционное здание общей площадью 330 кв.м. на участке площадью 2…
€449,748
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в периферия Крит, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
периферия Крит, Греция
Комнаты 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продаются два коммерческих помещения на острове Крит, площадью 108 кв.м. на первом этаже зда…
€299,832
Коммерческая 1 комната с furnishings в Коракохори, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Коракохори, Греция
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается магазин площадью 52 кв.м на западном мысе Пелопоннеса в регионе Пиргос недалеко от…
€169,905
Отель 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 2-звездочный отель площадью 800 кв.м., расположенный в центральной части Патры. Он…
€1,39 млн
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 236 м²
Продается бизнес площадью 236 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Коммерческое …
€348,087
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 560 м²
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
€1,19 млн
Отель в Греция
Отель
Греция
Площадь 1 179 м²
Продается полностью отремонтированный отель в центре города Агиос Николаос, на Крите. Отель …
€3,86 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Площадь 600 м²
Продается здание офисных помещений в приморском районе Алимос г. Афины. Здание состоит из 4 …
€1,09 млн
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 600 м²
Здание находится в северном пригороде Афин, в районе Ликовриси. Здание состоит из трех уровн…
€755,846
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Elatochori, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Elatochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзив от Grekodom Development! Продается гостиница в живописн…
€1,59 млн
Realting.com
Перейти