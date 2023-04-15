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Купить коммерческую недвижимость в Неа-Макри, Греция

8 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу четырехэтажное жилое здание 1204 кв.м в районе Неа Макри.Здание сост…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагается на продажу четырех этажное жилое здание 530 кв.м в районе Мати ,которое состоит…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на город. У об…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается бизнес площадью 450 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается бизнес площадью 456 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 460 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на горы. К нед…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Предлагается на продажу инвестиционное здание, 1984 года строения общей площадью 533 кв.м на…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Предлагается на продажу жилое здание площадью 340 кв.м в центре района Неа Макри. Объект сос…
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