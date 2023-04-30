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Коммерческая недвижимость с видом на море в Неа-Каликратия, Греция

4 объекта найдено
Отель 12 комнат в oikismos phoinikes, Греция
Отель 12 комнат
oikismos phoinikes, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 2
€ 950,000
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
Коммерческая 1 комната в oikismos kato galene, Греция
Коммерческая 1 комната
oikismos kato galene, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продаются 4 квартиры-студии на первом этаже, общей площадью 120 кв.м (100 кв.м.), расположен…
Коммерческая 1 комната в Agios Pavlos, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается бизнес площадью 160 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
Коммерческая 1 комната в oikismos phoinikes, Греция
Коммерческая 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
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