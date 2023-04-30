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Отели в Неа-Каликратия, Греция

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1 объект найдено
Отель 12 комнат в oikismos phoinikes, Греция
Отель 12 комнат
oikismos phoinikes, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 2
€ 950,000
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
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