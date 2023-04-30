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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Неа-Каликратия
Коммерческая недвижимость в Неа-Каликратия, Греция
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9 объектов найдено
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Коммерческая 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10 ванных комнат
370 м²
€ 950,000
Property Code: HPS2475 - Building FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia for €950.000 . T…
Отель 12 комнат
oikismos phoinikes, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 950,000
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
Коммерческая 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 870,000
Продаётся коммерческое помещение площадью 770 кв.м в одном из самых проходимых мест в Каллик…
Коммерческая 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продаётся площадью 67 кв.м на полуострове Халкидики. Здание состоит из: 1) Коммерческого пом…
Коммерческая 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается бизнес "Beach Bar" на прекрасном пляже в Халкидики. Участок 500 кв.м. и имеет окол…
Коммерческая 1 комната
oikismos kato galene, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продаются 4 квартиры-студии на первом этаже, общей площадью 120 кв.м (100 кв.м.), расположен…
Коммерческая 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается бизнес площадью 200 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью. Подвалиме…
Коммерческая 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается бизнес площадью 160 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
Коммерческая 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимос…
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