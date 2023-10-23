ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Неа-Анхиалос
Гостиницы, отели
Отели в Неа-Анхиалос, Греция
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 20 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
20
585 м²
3
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
€316,695
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Сития, Греция
1
400 м²
1
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Крит. Бизнес имеет угловое расположение. Из ок…
€598,585
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
10 250 м²
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
€8,44 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
3 000 м²
Продается бизнес площадью 3000 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон отк…
€5,44 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
1
756 м²
1
Предлагается на продажу здания площадью в 756 кв.м, расположено в центре Афин в районе Метс.…
€2,89 млн
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с кладовой, с bright
Ermini, Греция
1 077 м²
Property Code: 1717 - FOR SALE Building of total surface 1077 sq.m, on the Ground floor …
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Каландра, Греция
1 500 м²
-1
Продается действующий отель 2* в Греции на 45 номеров на полуострове Халкидики. Данный объек…
€5,96 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
1
400 м²
1
Продается гостиница площадью 400 кв.м в Аммульяни, Халкидики. Гостиница состоит из 9 номеров…
€1,29 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Kato Chorion, Греция
1
750 м²
1
Продается бизнес площадью 750 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы, на горо…
€498,820
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1
300 м²
1
На продажу предлагается 2-х этажное здание общей площадью 300 кв.м.На первом этаже есть два …
€428,986
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
1 500 м²
Продается гостиничный бизнес в пригороде Афин, в Порто Рафти. Комплекс состоит из трех разде…
€5,46 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Peristasi, Греция
1
92 м²
1
Продается угловое помещение площадью 92 кв.м. в центре столицы Олимпийской Ривьеры, г.Катери…
€94,776
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL