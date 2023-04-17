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Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Наксос, Греция

Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
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3 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Schinoussa, Греция
Коммерческая 1 комната
Schinoussa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагается на продажу семь таухаусов, общей площадью 220 кв.м. на острове Киклад, Схинуса.…
Коммерческая 1 комнатав Schinoussa, Греция
Коммерческая 1 комната
Schinoussa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 436 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на го…
Коммерческая 1 комнатав Agiassos, Греция
Коммерческая 1 комната
Agiassos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Предлагается на продажу большой участок на берегу моря на острове Наксос, Киклады. На участк…

Параметры недвижимости в периферийная единица Наксос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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