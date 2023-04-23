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Отели с видом на горы в Науса, Греция

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1 объект найдено
Отель 18 комнат в Науса, Греция
Отель 18 комнат
Науса, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 6 коттеджей с регионе Северной Греции. Трехуров…
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