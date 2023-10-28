ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Нафплион
Производственные помещения
Производственные здания в Нафплион, Греция
Производство
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
550 м²
Предлагается на продажу офисное здание, площадью в 550 кв.м. Здание состоит из: Цокольный эт…
€1,73 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Греция
400 м²
Продается здание площадью 400 кв.м на набережной популярного туристического городка, недалек…
€4,97 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
1
129 м²
1
Предлагается на продажубизнес в центральной туристической зоне Крита. Общая площадьбизнеса с…
€289,838
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
1
700 м²
1
Продаётся гостиница площадью 700 кв.м. в одном из самых живописных мест полуострова Ситония.…
€2,78 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
1 003 м²
Здание находится в районе Перама. Расположен район недалеко от центра города Пирей. Также в …
€1,64 млн
Рекомендовать
Отель 19 спален с мебелью, с лифтом, с гаражом
Греция
19
13
Код недвижимости: 11057 - Отель НА ПРОДАЖУ в Тасосе Криси Акти за € 1.200.000. Это 728 кв. О…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на город
Греция
200 м²
Продается бизнес площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
€297,116
Рекомендовать
Отель с видом на город
периферия Крит, Греция
268 м²
Продается гостиница в венецианском центре, в г. Ханья. Здание отеля находится в тихом переул…
€994,535
Рекомендовать
Отель
Пиргадикия, Греция
600 м²
Код недвижимости: HPS431 - Отель, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Панагии Пиргадикия за € 1 950 000. Это…
€1,95 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Svoronos, Греция
1
700 м²
1
Продается коммерческое здание общей площадью 700 кв.м. Обьект состоит из 5 автономных магази…
€379,787
Рекомендовать
Отель 25 спален с Spalni
Никити, Греция
25
27
1 260 м²
Строящийся отель расположен в популярной деревне Никити, всего в 50 метрах от прекрасного пл…
€5,00 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 330 м²
Продается здание площадью 1330 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Первый эт…
€447,541
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL