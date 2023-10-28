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Отели в Mylopotamos Municipality, Греция

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1 объект найдено
Отель 15 спален в Mylopotamos Municipality, Греция
Отель 15 спален
Mylopotamos Municipality, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 м²
Код недвижимости: HPS4181 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €12.500.000 .…
€12,50 млн
Realting.com
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