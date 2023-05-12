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Коммерческая недвижимость с бассейном в Миконос, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комната в Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 26,600,000
Предлагается на продажу пятизвездочная гостиница площадью 3.000 кв.м которая состоит из 40 с…
Коммерческая 1 комната в Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната
Plintri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,400,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на г…
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