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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в периферийная единица Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
10
Миконос
7
14 объектов найдено
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
600 м²
€ 1,500,000
Предлагаются на продажу 2 недостроенные виллы в районе Панормос на острове Миконос
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
592 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продажу комплекс из 4 таунхаусов и одной кватриры общей площадью в 592 кв.м.…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
437 м²
€ 2,800,000
Продается бизнес площадью 437 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид …
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
842 м²
€ 3,520,000
Продается комплекс из 5 вилл в Миконосе. Совершенно новый комплекс, построен на участке 5.43…
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
500 м²
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на г…
Коммерческая 1 комнатав Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната
Plintri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,520,000
Продается комплекс из 5 вилл в Миконосе. Совершенно новый комплекс, построен на участке 5.43…
Коммерческая 1 комнатав Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу вилла. Номера "B" имеют прекрасный вид, большой бассейн 255 кв.м. (7…
Коммерческая 1 комнатав Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,250,000
Вашему вниманию предлагается комплекс из роскошных аппартаментов на одном из известных Кикла…
Коммерческая 1 комнатав Klouvas, Греция
Коммерческая 1 комната
Klouvas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается бизнес площадью 437 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид …
Отель 1 комнатав Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Stefanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 26,600,000
Предлагается на продажу пятизвездочная гостиница площадью 3.000 кв.м которая состоит из 40 с…
Коммерческая 1 комнатав Klouvas, Греция
Коммерческая 1 комната
Klouvas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу комплекс из 4 таунхаусов и одной кватриры общей площадью в 592 кв.м.…
Коммерческая 1 комнатав Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагаются на продажу 2 недостроенные виллы в районе Панормос на острове Миконос
Коммерческая 1 комнатав Faros Armenistis, Греция
Коммерческая 1 комната
Faros Armenistis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,340,000
Продается бизнес площадью 225 кв.м на острове Миконос. Бизнес имеет угловое расположение. Из…
Коммерческая 1 комнатав Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната
Plintri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на г…

Параметры недвижимости в периферийная единица Миконос, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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