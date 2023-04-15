Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на горы в периферийная единица Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
2
Миконос
2
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комнатав Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Stefanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 26,600,000
Предлагается на продажу пятизвездочная гостиница площадью 3.000 кв.м которая состоит из 40 с…

Параметры недвижимости в периферийная единица Миконос, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти