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Коммерческая недвижимость в Миконос, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Plintri, Греция
Комнаты 1
Площадь 842 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс из 5 вилл в Миконосе. Совершенно новый комплекс, построен на участке 5.43…
€3,52 млн
Отель 6 спален в Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Отель 6 спален
Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Количество спален 6
Площадь 530 м²
Property Code: 1348 - FOR SALE 6 Spaces, Hotel of total surface 530 sq.m, on the Ground fl…
€2,50 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Klouvas, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Площадь 437 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 437 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид …
€2,80 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятизвездочная гостиница площадью 3.000 кв.м которая состоит из 40 с…
€26,60 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Klouvas, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Площадь 592 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4 таунхаусов и одной кватриры общей площадью в 592 кв.м.…
€3,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Faros Armenistis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 225 кв.м на острове Миконос. Бизнес имеет угловое расположение. Из…
€1,34 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plintri, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на г…
€4,40 млн
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