Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

коммерческая недвижимость
3
Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 420 м²
Продается бизнес площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес состоит из 7 квартир …
€1,24 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 239 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 239 кв.м в Салониках
€129,422
Отель 8 спален с видом на горы, с furnishings в Gardelades, Греция
Отель 8 спален с видом на горы, с furnishings
Gardelades, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 580 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
€2,96 млн
Отель 25 спален в Никити, Греция
Отель 25 спален
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 1 183 м²
Код недвижимости: HPS3139 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 3.300.000. Это 698 кв. Оте…
€5,00 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном в Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
Площадь 300 м²
Продается жилой комплекс в районе Кутсунари, недалеко от города Иерапетра. Комплекс имеет об…
€450,754
Отель 25 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 25 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 25
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
€444,421
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 111 м²
Предлагается на продажу офисное помещение 111,5 кв.м., расположенное на 7 этаж, очень светло…
€425,987
Коммерческая в Греция
Коммерческая
Греция
Площадь 870 м²
На острове Корфу продаётся помещение под бизнес площадью 870 кв.м на территории 3500 кв.м. З…
€435,894
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Fourka, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания на берегу Эгейского моря. Здания сотоят из одного этажа, каждое по 60 к…
Цена по запросу
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 650 м²
Продается бизнес площадью 1650 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью…
€842,068
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
Площадь 700 м²
Продаётся гостиница площадью 700 кв.м. в одном из самых живописных мест полуострова Ситония.…
€2,77 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Продается торговое помещение площадью 53 кв.м. в центре живописного курортного поселка Литох…
€99,555
Realting.com
Перейти