Купить отель с бассейном в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Xylokastro and Evrostina
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Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
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