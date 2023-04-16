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  5. Municipality of Xylokastro and Evrostina

Купить коммерческую недвижимость в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

Municipal Unit of Evrostina
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3 объекта найдено
Отель 4 спальнив Rethi, Греция
Отель 4 спальни
Rethi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
Коммерческая 2 спальнив Lykoporia, Греция
Коммерческая 2 спальни
Lykoporia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
Коммерческая 1 комнатав Kariotika, Греция
Коммерческая 1 комната
Kariotika, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Предлагается на продажу здание общей плошадью в 370 кв.м в районе Ксилокастро. Цокольный эта…

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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