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Коммерческая недвижимость в Municipality of Western Lesvos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Mesotopos, Греция
Коммерческая 1 комната
Mesotopos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Предлагается на продажу здание (паметник архитектуры) на острове Митилини. Объект площадью в…
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