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Коммерческая недвижимость в Municipality of West Mani, Греция

1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Riglia, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Riglia, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель в Агиос Николаос Мани. Отель состоит из трех каменных зданий, …
€650,000
Realting.com
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