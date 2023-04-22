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Коммерческая недвижимость в Municipality of West Achaea, Греция

Municipal Unit of Dymi
2
Като Ахая
2
Municipal Unit of Larissos
1
3 объекта найдено
Отель 1 комната в Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
Отель 1 комната в Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
Коммерческая 1 комната в Кагкади, Греция
Коммерческая 1 комната
Кагкади, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Магазин находится вКакгади. На данный момент сдается в аренду
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