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Купить в Municipality of Velo and Vocha, Греция

Municipal Unit of Velos
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Velo
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1 объект найдено
Другое 16 спаленв kokkoni, Греция
Другое 16 спален
kokkoni, Греция
15 ванных комнат 760 м²
€ 1,300,000
Vrachati residential complex 760sq.m. on a plot of 1000 sq.m. in excellent condition, 2 leve…

Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

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