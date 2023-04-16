Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Velo and Vocha

Купить коммерческую недвижимость в Municipality of Velo and Vocha, Греция

Municipal Unit of Velos
1
Municipal Unit of Vocha
1
Velo
1
2 объекта найдено
Коммерческая 2 комнатыв Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
Цена по запросу
Property Code: 621759 - Apartment FOR SALE in Vocha Vrachati for €140.000 . This 78 sq. m. …
Другое 16 спаленв kokkoni, Греция
Другое 16 спален
kokkoni, Греция
15 ванных комнат 760 м²
€ 1,300,000
Vrachati residential complex 760sq.m. on a plot of 1000 sq.m. in excellent condition, 2 leve…

Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти