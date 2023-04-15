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  5. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni

Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
10
Vouliagmeni Municipal Unit
1
3 объекта найдено
Отель 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу гостиница, расположенная в районе Вулиагмени - Кавури, которая состо…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Предлагается на продажу инвестиционные объекты - магазины в шикарном торговом центре в район…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Здание расположено в центральной части района Вари (Южного пригорода Афинского округа). Здан…

Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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