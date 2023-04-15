Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
  6. Производственные помещения

Купить производственное здание с видом на море в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
2
Производство В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 1 комнатав Pefkochori, Греция
Отель 1 комната
Pefkochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,720,504
Продается отель площадью 625 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Коммерческая 1 комнатав gerakine, Греция
Коммерческая 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 58,737
Продается помещение под бизнес. Помещение расположено на центральной дороге, напротив крупно…
Коммерческая 3 комнатыв Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Неа-Муданья, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 63,632
Продается бизнес площадью 84 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
Коммерческая 1 комнатав Svoronos, Греция
Коммерческая 1 комната
Svoronos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 636,317
Продается бизнес в центре города Катерини. Трехэтажное здание владеет площадью 300 кв.м. В д…
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,720,004
Продается комплекс из 3 роскошных вилл рядом с Агиос Николаос.Каждая вилла состоит из 3 спал…
Коммерческаяв Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
935 м²
€ 1,542,803
Предлагается на продажу жилое здание в самом густонаселенном районе в Афинах, в Каллифее Зда…
Коммерческаяв Македонии и Фракии, Греция
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
292 м²
€ 517,586
Продается бизнес площадью 292 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Коммерческаяв Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
157 м²
€ 1,045,125
Продается бизнес площадью 157 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
Отель 100 комнатв koinoteta oreinou, Греция
Отель 100 комнат
koinoteta oreinou, Греция
100 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,915,726
Выставлена на продажу гостиница расположена на территории в 20.000 кв.м, примерная площадь п…
Отельв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
2 051 м²
€ 1,990,714
Продается отель площадью 2051 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. Недви…
Коммерческая 1 комнатав Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,947
Предлагается на продажу офисное помещение на втором этаже в городке Рафина, очень близко с портом
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
250 м²
€ 447,911
Продается комплекс апартаментов площадью 250 кв.м. на полуострове Ситония. На первом этаже р…

Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти