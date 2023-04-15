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Купить производственное здание в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
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2 объекта найдено
Производствов Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 735 м²
€ 26,000
Ref: 1126 - Frati Kropias SALE Общая площадь земли 3735 кв.м. Цена: 48,550 €. Земля 740 кв.м…
Производствов Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 153 м²
€ 11,500
Ref: 1128 - SAINT GEORGE SKLIPOU Kropias SALE Общая площадь земли 1153 кв.м. Земля 11 имеет …

Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

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