Купить отель с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

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Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
Гостиницы, отели
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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