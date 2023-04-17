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Купить отель в Municipality of Troizinia - Methana, Греция

Municipal Unit of Methana
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1 объект найдено
Отель 21 комнатав Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Отель 21 комната
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
21 Количество комнат Количество этажей 4
€ 6,800,000
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…

Параметры недвижимости в Municipality of Troizinia - Methana, Греция

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