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Купить отель с видом на горы в Municipality of Trifylia, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Продромос, Греция
Отель 1 комната
Продромос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается отель площадью 2500 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…

Параметры недвижимости в Municipality of Trifylia, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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