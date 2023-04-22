Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Municipality of Tinos
  6. Производственные помещения

Производственные здания в Municipality of Tinos, Греция

Тинос
1
Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производство в Tripotamos, Греция
Производство
Tripotamos, Греция
6 030 м²
€ 130,000
Ref: 156 - Tinos SALE Land with an area of 6030 sqm, Stunning views to the port and the Aege…
Realting.com
Перейти