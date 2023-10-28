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Коммерческая недвижимость в Municipality of Tinos, Греция

3 объекта найдено
Производство в Tripotamos, Греция
Производство
Tripotamos, Греция
Площадь 6 030 м²
Ref: 156 - Tinos SALE Land with an area of 6030 sqm, Stunning views to the port and the Aege…
€130,000
Отель 1 комната с furnishings в Mperdemiaros, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Mperdemiaros, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в 150 метрах от море на острове Тинос. Общая застроенная п…
€8,52 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Ormos Ysternion, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Ormos Ysternion, Греция
Комнаты 1
Площадь 566 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница на острове Тинос, одном из островов Кикладского Архипелага…
€650,000
Realting.com
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