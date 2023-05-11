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Коммерческая недвижимость в Municipality of Thiva, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 4 комнаты в ampelochori, Греция
Коммерческая 4 комнаты
ampelochori, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 540,000
Коммерческая 3 спальни в Sarandi, Греция
Коммерческая 3 спальни
Sarandi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 95,000
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